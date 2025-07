Jannik Sinner è in finale a Wimbledon per la prima volta

Jannik Sinner ha battuto 3 set a 0 (6-3, 6-3, 6-4) Novak Djokovic in semifinale, e domenica giocherà contro Carlos Alcaraz la finale di Wimbledon, il più prestigioso torneo di tennis al mondo. È la prima finale a Wimbledon per Sinner e la quarta consecutiva in un torneo del Grande Slam, i più importanti nel tennis, dopo quelle degli US Open del 2024 e di Australian Open e Roland Garros del 2025 (ha vinto le prime due, e perso la terza). Sarà inoltre la prima finale di Wimbledon dal 2017 in cui non giocherà Novak Djokovic, che ha vinto sette volte il torneo ma ha potuto davvero far poco contro un Sinner quasi perfetto.

Sin dall’inizio Sinner ha imposto un ritmo altissimo agli scambi, sbagliando poco e incalzando Djokovic con i suoi colpi profondi e veloci. Ha vinto i primi due set in poco più di mezz’ora ciascuno, facendo quasi subito il break (vincendo cioè il game quando batte l’avversario) e non concedendo mai, sui suoi turni di servizio, un’occasione a Djokovic per fare altrettanto.

Nel terzo set il serbo ha alzato il suo livello, approfittando di un piccolo calo di Sinner: ha vinto i primi tre game e ha avuto pure l’occasione per andare 4-0, ma Sinner si è ripreso in fretta e si è rimesso a giocare come i primi due set, pareggiando sul 3-3. Nel game successivo, sul servizio di Djokovic, Sinner ha giocato quattro risposte eccezionali e si è portato in vantaggio. Ha avuto un primo match point sul 5-3, e infine ha chiuso sul 6-4.

A molti Sinner ricorda Djokovic di un po’ di anni fa

È solo la terza volta che un tennista italiano arriva in finale a Wimbledon. In precedenza ci erano riusciti nel 2021 Matteo Berrettini e nel 2024 Jasmine Paolini, ma entrambi avevano perso. Sinner potrebbe quindi diventare il primo italiano a vincere il torneo. Per farlo, però, dovrà battere Carlos Alcaraz, e sarà tutt’altro che semplice.

Nell’altra semifinale Alcaraz ha battuto per 3 set a 1 (6-4, 5-7, 6-3, 7-6) lo statunitense Taylor Fritz in una partita piuttosto combattuta, confermando l’eccezionale momento di forma: ha vinto 24 partite consecutive (non perde dal 20 aprile) e ha raggiunto per la terza volta la finale a Wimbledon. Nelle due precedenti aveva sempre vinto, in entrambi i casi contro Novak Djokovic.

Gli highlights della vittoria di Alcaraz contro Fritz

L’ultima volta che Sinner e Alcaraz si sono affrontati, il mese scorso nella finale del Roland Garros, hanno giocato una delle partite più spettacolari nella storia del tennis, vinta dallo spagnolo per 3 set a 2 dopo essere stato in svantaggio di due set (e dopo che Sinner aveva avuto 3 match point). Era la prima volta che si affrontavano in una finale del Grande Slam.

Sinner e Alcaraz hanno rispettivamente 23 e 22 anni e sono il numero 1 e il numero 2 della classifica mondiale: la loro è la rivalità più importante del tennis contemporaneo ed è probabile che lo sarà ancora a lungo. I due si conoscono bene e hanno un modo di giocare che rende gli scambi tra loro molto avvincenti, con ritmi altissimi e in questo momento insostenibili per qualunque altro tennista. Dal gennaio del 2024 hanno vinto tutti i tornei del Grande Slam che si sono giocati, 3 a testa; negli scontri diretti Alcaraz è in vantaggio per 8 a 4, e ha vinto gli ultimi cinque consecutivi.

