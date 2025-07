Ryanair aumenterà le dimensioni ammesse per i bagagli a mano gratuiti

Ryanair, la più grande compagnia aerea low cost d’Europa, ha annunciato che aumenterà le dimensioni per i bagagli a mano compresi nel prezzo del biglietto base. Finora le dimensioni del bagaglio a mano che si poteva portare in cabina erano di 40 cm di altezza, 25 di larghezza e 20 di profondità, per un volume di 20 litri: nelle prossime settimane Ryanair aumenterà la larghezza, portando le dimensioni a 40 x 30 x 20 cm, per un volume di 24 litri.

Sono dimensioni adatte a uno zaino o a una borsa per computer, che devono poter essere inseriti sotto al sedile davanti al proprio posto. Ma sono comunque inferiori alle dimensioni dei trolley che si possono portare a bordo e devono essere messi nelle cappelliere, che Ryanair continuerà a far pagare.

Ryanair ha annunciato questa novità dopo che nei giorni scorsi la Commissione Trasporti del Parlamento Europeo aveva approvato una proposta per cambiare le regole sui bagagli a mano per i voli nell’Unione Europea. La proposta, che deve ancora essere approvata dal Parlamento, prevede di introdurre il diritto a portare due bagagli personali gratuiti in cabina su tutti i voli gestiti da compagnie che hanno sede nell’Unione.

Uno dei bagagli sarebbe uno zaino di dimensioni minime di 40 x 30 x 15 centimetri (quindi leggermente minori delle nuove introdotte da Ryanair), e l’altro una valigia o un trolley di almeno 100 cm complessivi (sommando tra loro altezza, larghezza e profondità) e 7 kg di peso.

