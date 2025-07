Fotografie refrigeranti

La possibilità che la nostra percezione della temperatura possa essere in qualche modo condizionata dal vedere altre persone sottoposte a stimoli termici intensi è stata più volte studiata, e sembra che in una certa misura succeda. Le ipotesi sul perché coinvolgono i neuroni specchio, quelli che possono attivarsi quando osserviamo qualcuno compiere un’azione, e che spiegano anche il fenomeno degli sbadigli contagiosi. Per sopportare il caldo che sta interessando l’Italia e l’Europa serve ben altro, così come per accettare la prospettiva di temperature estive sempre più alte a causa della crisi climatica: ma speriamo che osservare le fotografie freddissime di questa gallery possa dare una qualche forma di sollievo almeno momentanea. Oppure vi convincerà a prenotare delle vacanze oltre il Circolo polare artico.