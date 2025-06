In Norvegia molte persone credevano di essere diventate ricche con la lotteria

In Norvegia la società che gestisce la lotteria di stato, la Norsk Tipping, ha fatto sapere di aver notificato importi sbagliati delle vincite a «diverse migliaia di persone». Venerdì chiunque avesse vinto all’Eurojackpot – la lotteria europea a cui si gioca in 18 paesi (compresa l’Italia) – ha ricevuto il messaggio di aver ottenuto una somma molto, molto più alta di quella che aveva effettivamente vinto.

Il montepremi è determinato in euro, e l’errore si è creato con la conversione in corone norvegesi. «L’importo è stato moltiplicato per 100, invece di essere diviso per 100», ha dichiarato l’azienda in un comunicato. C’è chi, per esempio, è stato avvisato di aver vinto più di centomila euro, quando in realtà ne aveva vinte poche decine. L’azienda aveva comunicato le vincite nel pomeriggio, e l’errore è stato corretto solo in serata, deludendo chiunque pensasse di essere diventato ricco.

Molti dei vincitori avevano notato che c’era qualcosa di strano, dato che avevano indovinato solo pochi numeri corretti: il massimo è cinque numeri più due numeri speciali, mentre molti vincitori ne avevano solo dai due ai quattro, che normalmente danno vincite di qualche centinaio di euro. Più di diecimila persone hanno ricevuto l’avviso di vincita sbagliato.

La vicenda ha provocato ovviamente molte critiche da parte dei giocatori delusi, ma anche da parte dell’autorità di regolamentazione e del governo norvegese. Sabato l’azienda ha tenuto una riunione straordinaria con il ministero della Cultura per spiegare l’accaduto. L’azienda ha comunque chiarito che nessun premio è stato erogato con l’importo sbagliato.

Domenica l’amministratrice delegata dell’azienda, Tonje Sagstuen, ha annunciato le sue dimissioni: «Ho ricevuto molti messaggi da persone che avevano programmato le vacanze, l’acquisto o la ristrutturazione di un appartamento prima di rendersi conto che l’importo era sbagliato. A loro posso solo dire: mi dispiace!», ha scritto in una nota. L’azienda non ha divulgato il numero preciso di quanti vincitori sono stati interessati dall’errore, ma ha solo parlato di «diverse migliaia».