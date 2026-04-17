La riforma che sta facendo litigare Nord e Sud dell’India

Giovedì il parlamento indiano in seduta straordinaria ha iniziato a discutere una riforma costituzionale per garantire un terzo dei seggi parlamentari alle donne, oggi molto meno rappresentate (sono il 14 per cento). Parte della riforma prevede l’aumento del numero dei parlamentari da 543 a 850: è il passaggio più contestato, perché i modi in cui verranno assegnati questi nuovi seggi potranno cambiare i rapporti di forza fra gli stati del Nord, più popolosi e poveri, e quelli del Sud, dove produttività e indici economici sono migliori.

I nuovi seggi verranno distribuiti secondo criteri demografici, ed è una questione. Negli ultimi decenni infatti la popolazione in India è cresciuta molto di più al Nord che al Sud, dove hanno avuto più successo le politiche di controllo delle nascite. Con la riforma, gli stati del Sud temono di perdere seggi in parlamento e quindi rilevanza politica.

Chi critica la legge sostiene insomma che aumentare la rappresentanza delle donne sia solo un espediente per cambiare il modo in cui viene eletto il parlamento e favorire gli stati del Nord, dove è più forte il Bharatiya Janata Party (BJP), il partito induista e di destra del primo ministro nazionalista Narendra Modi, lo stesso che ha promosso la riforma.

La riforma è nota come “delimitation” (delimitazione) e riguarda le assemblee statali e la camera bassa del parlamento nazionale, detta Lok Sabha, di gran lunga la più importante nel sistema parlamentare indiano (l’altra camera non è eletta direttamente dalla popolazione, è meno numerosa e ha meno poteri politici).

Le opposizioni vorrebbero un ampliamento delle quote riservate alle donne senza cambiare il numero dei seggi del parlamento. Il governo dice di voler risolvere anche un altro problema, quello delle differenze di rappresentatività da stato a stato.

Il sistema elettorale indiano è totalmente maggioritario, con il paese diviso in tanti collegi elettorali quanti sono i seggi in parlamento. La Costituzione indiana prevede che ogni stato abbia un numero di seggi proporzionale alla sua popolazione e che ogni collegio elettorale copra lo stesso numero di abitanti. Nel 1951, in occasione delle prime elezioni, ogni parlamentare rappresentava 700mila persone.

Con l’aumento della popolazione, oggi il numero medio di persone rappresentate è salito a 2,5 milioni, ma con grandi disparità fra uno stato e l’altro (l’aumento non è stato uniforme): in Uttar Pradesh – lo stato più popoloso, che si trova nel Nord – ogni parlamentare rappresenta più di 3 milioni di persone; in Kerala, dove i tassi di fecondità (numero di figli per donna) sono simili a quelli europei, siamo intorno a 1,75 milioni di persone.

La ripartizione doveva essere aggiornata ogni dieci anni, ma quel processo si è interrotto nel 1971, perché da allora i governi (di vario orientamento politico) hanno ritenuto che avrebbe penalizzato gli stati che si erano impegnati di più nel controllare le nascite e rendere più solida l’economia.

L’India sin dalla sua fondazione (1947) combatte contro l’aumento eccessivo della popolazione, che obbliga a una maggiore ripartizione di risorse insufficienti, ritardando l’uscita dalla povertà di moltissime persone. Negli anni le politiche di controllo delle nascite sono state varie: le più brutali avvennero negli anni Settanta, con oltre 8 milioni di sterilizzazioni maschili, perlopiù forzate, spesso condotte in condizioni igieniche non adeguate e che portarono a infezioni e morti. Nei decenni successivi i programmi si sono concentrati su sterilizzazioni femminili, incentivate con pagamenti economici.

Ma le politiche che hanno funzionato maggiormente sono quelle che hanno puntato sull’istruzione, sul coinvolgimento delle donne nel mondo del lavoro, sul superamento di alcuni tabù legati alle tecniche di contraccezione. Le hanno portate avanti soprattutto gli stati del Sud, quelli più ricchi e sviluppati. Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka (lo stato di Bangalore o Bengaluru, principale centro tecnologico e dell’innovazione dell’India), Kerala (dove governa spesso il partito Comunista) e Telangana (altro hub tecnologico e farmaceutico) valgono circa il 30 per cento del PIL nazionale, e il 20 per cento della popolazione totale.

Sono questi stati che si stanno opponendo con maggiore forza alla riforma, che deve trovare una maggioranza di due terzi dei parlamentari per diventare legge (servono 360 voti e la coalizione che sostiene Modi ne ha 293). Le critiche principali riguardano il fatto che il BJP voglia approvarla prima di importanti scadenze elettorali statali; che venga riservata alla maggioranza la definizione dei nuovi collegi elettorali e della ripartizione degli stessi ai vari stati; che la ripartizione verrà definita sulla base dei dati del censimento del 2011, vecchio ormai di quindici anni.

In India è previsto un censimento ogni dieci anni, ma quello del 2021 è stato rinviato per la pandemia ed è iniziato da poche settimane. È un’opera gigantesca, che durerà più di un anno. Secondo il governo i dati del nuovo censimento non sarebbero stati pronti entro la scadenza del 2029 (quando sono previste le nuove elezioni legislative indiane) e questo avrebbe rinviato una maggiore presenza delle donne in parlamento al 2034.

MK Stalin è il primo ministro del Tamil Nadu, stato che ospita alcune delle maggiori aziende del paese, nonché uno dei principali leader dell’opposizione alla riforma. Ha bruciato un testo della riforma ed esposto una simbolica bandiera nera all’esterno della sua residenza: «Questo processo diluirà in modo sistematico il peso degli stati del Sud, creando uno sbilanciamento politico permanente».

Le critiche si poggiano anche su una progressiva erosione delle garanzie democratiche in India durante gli oltre dieci anni di governo di Narendra Modi: il timore è che una riforma costituzionale così importante possa essere usata dal partito di maggioranza per consolidare il proprio consenso elettorale, con la creazione di collegi elettorali che lo favoriscano. Rahul Gandhi, leader dell’opposizione, ha parlato di «gerrymandering», il processo diventato noto negli Stati Uniti per cui i collegi vengono disegnati in modo da garantire la vittoria di una parte politica.

Per ritornare a livelli di rappresentanza del 1951 servirebbero più di 1.870 parlamentari e il nuovo palazzo sede del parlamento, inaugurato nel 2023, ne contiene al massimo 888. Si attuerà quindi una correzione parziale. Inoltre non è chiaro come la quota di un terzo per le donne verrà ottenuta nei fatti. Il sistema maggioritario puro fa sì che alcuni collegi debbano essere riservati alle candidate donne.

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