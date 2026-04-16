Il più letale attacco russo degli ultimi mesi in Ucraina

Nella notte tra mercoledì e giovedì in Ucraina 17 persone sono state uccise in un attacco russo con droni e missili, il più letale degli ultimi mesi secondo le autorità ucraine, contro la capitale Kiev e altre città. Nove persone sono state uccise a Odessa, nel sud ovest del paese, quattro a Kiev e altre quattro a Dnipro, a est. L’aeronautica ucraina ha detto che la Russia ha lanciato 659 droni e 44 missili contro l’Ucraina nelle ultime 24 ore, di cui 636 e 31 sono stati abbattuti, e che sono state colpite 26 località.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha detto che tra i quattro morti c’era anche un ragazzo di 12 anni e che l’attacco sulla città ha provocato 45 feriti, tra i quali anche alcuni soccorritori. Gli attacchi hanno anche provocato incendi in diversi edifici, tra cui palazzi residenziali e un hotel, che sono stati molto danneggiati. Il capo dell’amministrazione regionale di Dnipro, Oleksandr Ganzha, ha detto che oltre ai quattro morti decine di persone sono rimaste ferite. Ci sono stati due feriti anche a Kharkiv, nel nordest del paese, mentre le città di Mykolaiv e Kherson, nel sud, sono rimaste senza elettricità.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su X che l’attacco è la dimostrazione che le sanzioni degli Stati Uniti e dell’Unione Europea contro la Russia non dovrebbero essere attenuate.

L’attacco della scorsa notte è stato compiuto dopo un breve cessate il fuoco che la Russia aveva annunciato per lo scorso fine settimana, in occasione della Pasqua ortodossa, ma che Russia e Ucraina si sono accusate a vicenda di aver violato.