Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Francesco Gaeta spiega perché è così difficile vendere l’ILVA di Taranto, Valerio Clari racconta dopo esserci stato che nel Kashmir sono andati via i turisti e sono rimasti i militari, e Emanuele Menietti elenca tutti i passaggi necessari per fare una bomba atomica (ma voi non seguiteli).

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Vendere l’ex ILVA di Taranto è una missione quasi impossibile

Per i motivi che si possono immaginare, legati ai conclamati danni ambientali, ma anche per altri meno scontati

Nel Kashmir senza turisti restano solo i militari

Dopo l’attentato di aprile e gli scontri tra India e Pakistan a maggio, è un po’ come se a Rimini ci fossero solo soldati

Come si fa una bomba atomica

Tutta la complicatissima serie di passaggi per realizzarla, dall’uranio al missile per trasportarla, spiegata bene