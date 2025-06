I membri della band sudcoreana BTS hanno finito il servizio militare o civile, e a breve il gruppo dovrebbe riunirsi

Tutti e sette i membri dei BTS – il più famoso gruppo di musica pop coreana, con milioni di fan in tutto il mondo – hanno concluso il servizio militare o civile: in Corea del Sud è obbligatorio per tutti gli uomini adulti in buone condizioni fisiche che hanno dai 18 ai 28 anni, e il gruppo si era preso una pausa proprio perché i suoi sette membri dovevano farlo. Nelle scorse settimane tutti i membri tranne uno avevano completato il servizio militare ed erano stati congedati dall’esercito: l’ultimo membro, Suga, aveva scelto il servizio civile, alternativa possibile al servizio militare, e ora l’ha concluso. Non si sa di preciso quando il gruppo tornerà in attività ma è previsto che succeda entro la fine dell’anno.