La fine del servizio militare di Jin dei BTS, festeggiata dai BTS

Alla fine del 2022 il cantante Kim Seok-jin, noto come Jin, membro dei BTS, famosissima band di pop coreano (K-pop) con milioni di fan in tutto il mondo, cominciò il servizio militare, che in Corea del Sud è obbligatorio per tutti gli uomini adulti e dura da 18 a 21 mesi.

Pochi mesi dopo anche gli altri quattro membri del gruppo – RM, Jimin, V e Jung Kook – incominciarono il servizio militare, cosa che di fatto li costrinse a interrompere la propria carriera musicale.

Mercoledì Jin è stato il primo del gruppo a finire il servizio militare, e all’uscita dalla base di Yeoncheon, 60 chilometri a nord di Seul, è stato accolto dagli altri membri del gruppo, con RM che ha suonato al sassofono una delle loro canzoni più famose, “Dynamite”. La band ricomincerà la carriera musicale non appena anche RM, Jimin, V e Jung Kook finiranno il servizio militare, nel giugno del 2025.

– Leggi anche: Lo spettacolare servizio militare dei BTS