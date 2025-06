C’è un nuovo allenatore di 29 anni in Serie A

La squadra maschile di calcio del Parma ha scelto come nuovo allenatore per la prossima stagione lo spagnolo Carlos Cuesta, che compirà 30 anni il 29 luglio. Nella prima partita del prossimo campionato, Juventus-Parma del 24 agosto 2025, avrà 30 anni e 26 giorni e diventerà il secondo più giovane di sempre ad allenare in Serie A dopo Elio Loschi in un Triestina-Juventus del 28 maggio 1939 (aveva 29 anni e 9 mesi).

Cuesta non è mai stato il primo allenatore di una squadra, ma ha già messo insieme un’esperienza considerevole per la sua età. Dal 2020 lavorava all’Arsenal come vice di Mikel Arteta, un allenatore apprezzato per le sue idee di calcio brillanti e innovative (oltre che per le sue stranezze), e in precedenza era stato il vice allenatore delle Under 17 di Atlético Madrid e Juventus.

È una scelta rischiosa e sorprendente, piuttosto in controtendenza con quelle delle altre squadre italiane, che soprattutto sugli allenatori sono quasi sempre molto conservative e poco fantasiose. Di recente, per dire, il Milan ha ripreso Massimiliano Allegri dopo 11 anni, la Lazio ha ripreso Maurizio Sarri dopo 1 anno e 2 mesi, l’Atalanta ha scelto un allenatore che conosce bene la Serie A ma che nell’ultima stagione era andato in modo disastroso come Ivan Juric, l’Inter per sostituire Simone Inzaghi ha preso (proprio dal Parma) il suo ex allenatore delle giovanili Cristian Chivu. La Nazionale, addirittura, pare abbia provato in ogni modo a convincere Claudio Ranieri, che già si era ritirato prima di essere richiamato dalla Roma nella scorsa stagione.

In generale, è raro che in Serie A venga data l’opportunità di allenare a chi non ha mai frequentato, da giocatore o da allenatore, il calcio italiano (non a caso la Nazionale ha infine nominato Rino Gattuso). È ancora più difficile, poi, che venga scelto un allenatore così giovane e con così poca esperienza.

