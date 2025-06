Le foto dei danni in Israele causati dagli attacchi iraniani

Gli attacchi missilistici compiuti dall’Iran su Israele nella notte tra sabato e domenica hanno causato danni in varie zone del paese. Almeno quattro persone sono state uccise a Tamra, vicino ad Haifa, e altre sei sono state uccise da un missile che ha colpito due edifici residenziali a Bat Yam, a sud di Tel Aviv. Tre persone risultano ancora disperse, e oltre 100 sono state ferite.

Per ora Bat Yam è il posto più danneggiato. Uno dei palazzi colpiti aveva 10 piani, e si crede ci siano ancora persone sotto le macerie. Sono in corso le operazioni di soccorso: nella zona si sono radunati i familiari delle persone coinvolte e molti giornalisti. In tutta l’area l’impatto dei missili ha distrutto i vetri delle finestre.

Nella notte tra giovedì e venerdì Israele ha bombardato diversi siti legati al programma nucleare e missilistico iraniano: i danni non sono ancora del tutto chiari, ma almeno in alcuni casi sembrano rilevanti. Almeno 78 persone sono state uccise, tra cui importanti scienziati e leader militari. L’Iran ha risposto lanciando varie ondate di missili e droni su Israele. I due paesi si stanno attaccando da tre giorni, ed entrambi minacciano di proseguire.

