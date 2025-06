Una parlamentare del Minnesota è stata uccisa a colpi di pistola insieme al marito

Sabato in Minnesota, negli Stati Uniti, un uomo ha ucciso a colpi di pistola Melissa Hortman, ex presidente della Camera dello Stato e tuttora deputata locale, e il marito Mark. Un secondo parlamentare dello Stato, il senatore John Hoffman, è stato ferito sempre a colpi di pistola, insieme alla moglie. Come Hortman, Hoffman è un esponente dei Democratici. Entrambi abitavano a Brooklyn Park, nella periferia di Minneapolis.

La notizia dell’omicidio è stata confermata da governatore del Minnesota, Tim Walz, secondo cui l’attacco è stato organizzato per motivi politici.

Le notizie sono ancora molto incerte. Si sa che l’uomo sospettato dell’omicidio è riuscito a scappare e che per raggiungere i due parlamentari si sarebbe spacciato per un agente di polizia. Secondo le prime informazioni, si tratta di un uomo bianco con capelli castani, e avrebbe agito indossando un giubbotto antiproiettile.

Gli agenti sono intervenuti intorno alle 2 del mattino in seguito alla segnalazione di un abitante della zona che aveva sentito colpi di arma da fuoco. Hanno trovato Hoffman e la moglie feriti, poi si sono diretti verso la casa di Hortman dove, prima di trovare i corpi della parlamentare e del marito, si sono imbattuti nell’uomo sospettato dell’omicidio, riuscito a fuggire dopo aver sparato agli agenti.

Hortman era stata presidente della Camera del Minnesota per sei anni, un mandato concluso all’inizio di quest’anno. Negli ultimi anni si era spesa molto per l’approvazione di provvedimenti per il diritto all’aborto.

Il governatore Waltz ha detto che Hoffman e la moglie Yvette sono stati colpiti da diversi colpi di pistola e che sono stati portati in ospedale dove sono stati operati. I medici sono ottimisti, ha aggiunto un funzionario dello Stato.