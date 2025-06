Dopo quasi 20 anni a Firenze si liberano della gru davanti agli Uffizi

Il direttore della Galleria degli Uffizi a Firenze, Simone Verde, ha annunciato che la settimana prossima verrà rimossa la gru che ormai da vent’anni si trova nel piazzale davanti al museo: è lì da talmente tanto tempo che ormai è quasi diventata parte integrante del panorama della città, e da anni è oggetto di polemiche e ironie ricorrenti, dato che molti residenti ritengono che abbia rovinato la vista di una delle zone più attrattive e conosciute di Firenze.

Della possibile rimozione della gru si parlava da tempo, ma ora la direzione della Galleria ha annunciato la data precisa in cui avverrà: le operazioni per la rimozione inizieranno lunedì prossimo, il 16 giugno, e dovrebbero durare sei giorni, quindi fino al 21. La sindaca di Firenze Sara Funaro l’ha definito «un fatto storico»: per l’occasione verrà organizzato anche un evento celebrativo sulla terrazza del museo in cui sarà presente anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

La gru degli Uffizi – il «mostro metallico», come l’ha definita Verde – è alta oltre 60 metri ed è visibile a chilometri di distanza. Fu installata nel 2006 per alcuni lavori di ammodernamento e ampliamento della Galleria degli Uffizi, seguita nell’anno successivo da un’altra gru posizionata non davanti agli Uffizi, come questa, ma in una via laterale, via Castellani. I lavori erano iniziati nel 1995, ma da allora si sono susseguiti ritardi e problemi burocratici per cui di fatto non si sono ancora conclusi, nonostante nel frattempo il numero di accessi giornalieri alla Galleria sia molto aumentato.

Il cantiere era sempre stato gestito dallo Stato ed era responsabilità di chi dirige il museo, per questo se ne sta occupando Verde. Durante la precedente amministrazione comunale la questione era stata oggetto anche di reciproci attacchi tra l’ex sindaco Dario Nardella e il precedente direttore degli Uffizi Eike Schmidt (che poi si candidò a sindaco a Firenze, perdendo contro Funaro, e ora è il direttore del museo di Capodimonte di Napoli).

La gru verrà ora sostituita con un montacarichi visivamente molto meno impattante, e in generale nel punto in cui si trova verrà allestito un cantiere molto più snello per completare i lavori, secondo quanto annunciato dall’amministrazione locale. La realizzazione del nuovo cantiere è stata resa possibile da un finanziamento da 180mila euro dato alla città da un gruppo di imprenditori, associazioni e fondazioni locali, tra cui Confindustria, l’agenzia di organizzazione di eventi Enic e la fondazione bancaria Fondazione CR Firenze.

– Leggi anche: Le due gru che fanno parte del panorama di Firenze da quasi vent’anni