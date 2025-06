Elon Musk dice che forse ha esagerato, nel litigio con Trump

Elon Musk ha detto di essersi pentito di «alcuni dei post» che ha scritto contro Donald Trump durante la grossa litigata a distanza di giovedì scorso. «Superavano il limite», ha scritto Musk su X, non specificando però quali intendeva. Tra le altre cose, Musk aveva sostenuto che senza di lui i Repubblicani non avrebbero vinto le elezioni e aveva accusato il presidente degli Stati Uniti di essere coinvolto nelle attività di Jeffrey Epstein (il finanziere che nel 2019 si suicidò all’interno del Metropolitan Correctional Center di Manhattan dove era detenuto con l’accusa di aver sfruttato sessualmente decine di ragazze minorenni).

Negli scorsi giorni c’era già stato qualche primo segnale di distensione tra i due, che non hanno interesse a continuare a litigare, dato che entrambi possono danneggiarsi a vicenda in vari modi. Venerdì scorso Trump aveva detto che augurava «il meglio» a Musk. Poi il presidente aveva preso tempo quando gli avevano chiesto se stesse pensando davvero di cancellare i contratti delle aziende di Musk, e in particolare di SpaceX.

Tutto era partito dalle critiche di Musk su una proposta di legge del governo che prevede tagli alle tasse per le fasce di reddito più alte e investimenti per il settore militare e per il controllo delle frontiere, solo in parte bilanciati da risparmi. Musk l’aveva definita «un disgustoso abominio». Trump aveva reagito dicendosi «molto deluso». Musk allora aveva iniziato ad attaccarlo con toni mai visti fino ad allora, e Trump aveva risposto che stava «dando di matto».

In ogni caso, è molto difficile che Musk e Trump facciano pace e tornino a collaborare come negli ultimi mesi. La vicinanza ha nuociuto a entrambi: le aziende di Musk sono andate malissimo, mentre Trump è stato penalizzato dall’impopolarità di Musk e dai molti scandali circolati su di lui.

