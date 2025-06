In Colombia hanno sparato a un senatore di centrodestra

Sabato sera a Bogotà, la capitale della Colombia, durante un evento elettorale hanno sparato due colpi di pistola contro il senatore Miguel Uribe, di 39 anni e membro del partito conservatore Centro Democratico. Uribe è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto è stato arrestato un ragazzo di 15 anni, sospettato di aver sparato. Si ritiene però che abbia agito per conto di altri. Uribe aveva già annunciato l’intenzione di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali, previste per il maggio del 2026.

Gli spari sono avvenuti in un parco nel quartiere Modelia, nella zona ovest del centro cittadino. Alcune immagini circolate sui social mostrano Uribe coperto di sangue, e la moglie ha scritto sui social che sta «lottando per la vita». Il presidente Gustavo Petro, di sinistra, ha cancellato un viaggio diplomatico in Francia.

Questo video mostra i momenti successivi agli spari (è piuttosto impressionate).

