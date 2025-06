L’estrema destra ha vinto le elezioni presidenziali polacche

Karol Nawrocki, il candidato di estrema destra Diritto e Giustizia (PiS), ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali polacche ottenendo il 50,89 per cento dei voti. Rafał Trzaskowski, sindaco di Varsavia e candidato di Coalizione civica (il partito di centrodestra che guida la maggioranza europeista attualmente al governo) si è invece fermato al 49,11.

La vittoria di Nawrocki – che entrerà in carica il prossimo 6 agosto – non è una buona notizia per il governo europeista, entrato in carica dopo aver vinto le elezioni del 2023 mettendo fine a otto anni di governi del PiS. Molte delle riforme e dei provvedimenti promessi da Tusk in campagna elettorale, fra cui un maggiore accesso all’interruzione di gravidanza, sono state bloccate dal presidente uscente Andrzej Duda, espresso anche lui da Diritto e Giustizia. L’affluenza è stata del 71,6 per cento.

Secondo diversi esperti la convivenza tra Tusk e Nawrocki sarà ancora più complicata di quella finora vissuta con Duda: «Nawrocki è un dottrinario, è pronto e lo ha detto: la sua missione principale sarà quella di bloccare il governo Tusk», aveva avvertito prima del voto il politologo Wawrzyniec Konarski, rettore dell’Università Vistola di Varsavia.