Lo spoglio dei voti delle elezioni in Polonia è in corso

In Polonia, dove domenica si è votato per rinnovare il parlamento, è in corso lo spoglio dei voti: i risultati parziali dicono che il partito più votato è Diritto e Giustizia, di estrema destra e al governo da otto anni, ma gli exit poll hanno previsto un risultato sorprendentemente buono delle opposizioni, che potrebbero avere la possibilità di formare una maggioranza.

Per avere risultati certi bisognerà aspettare alcune ore, perché mancano ancora moltissimi voti da scrutinare, che potrebbero cambiare nettamente i dati parziali. Al momento sono stati contati solo il 40 per cento dei voti (quasi 13mila su oltre 31mila). Diritto e Giustizia è al 39,2 per cento dei voti scrutinati, mentre i partiti di opposizione arrivano tutti insieme, al 35 per cento. Gli exit poll condotti da Ipsos, uno degli istituti di sondaggi più autorevoli d’Europa, prevedono però un risultato migliore dei partiti d’opposizione, dandoli al 40,2 per cento. Davano invece Destra Unita, la coalizione di cui fa parte Diritto e Giustizia insieme ad alcuni piccoli partiti, al 36,8 per cento.

Pubblicità

Al momento il 35 per cento ottenuto dall’opposizione secondo i risultati parziali è composto dal 27 del principale blocco dei partiti di opposizione Coalizione Civica (centrista), e dall’8 per cento preso complessivamente da Nuova Sinistra, Sinistra Insieme e da altre forze politiche progressiste più piccole. La possibilità che i due blocchi possano unirsi in una coalizione di governo è discussa fin dalla campagna elettorale.

Per capire le conseguenze delle elezioni bisognerà attendere anche di sapere cosa deciderà di fare il cartello elettorale Terza Via, che comprende un partito centrista e uno di centrodestra che storicamente rappresenta gli agricoltori, e che con un risultato inaspettato ha ottenuto – sempre secondo i dati parziali – circa il 14,2 per cento dei voti. Il suo sostegno potrebbe essere determinante nella formazione di un nuovo governo di coalizione dei partiti d’opposizione: e sarebbe uno sviluppo eccezionale, dopo otto anni di governo di Diritto e Giustizia, che negli ultimi anni ha trasformato la Polonia in un paese semiautoritario.

Nell’eventualità di un sostegno da parte di Terza Via l’ipotesi di un governo di opposizione sembrerebbe ancora più concreta, tenendo conto del fatto che i risultati parziali preannunciano un possibile risultato sotto alle aspettative di Konfederacja. Il piccolo partito di estrema destra, considerato possibile alleato di Diritto e Giustizia, è dato al 7,3 per cento dei voti mentre i sondaggi lo davano almeno al 10.