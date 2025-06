Come sono stati scelti i protagonisti della nuova serie su Harry Potter

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout, i tre attori che interpreteranno rispettivamente Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley nella nuova e attesa serie tv sulla saga di Harry Potter prodotta da HBO, sono stati scelti al termine di un casting lungo, competitivo e piuttosto laborioso: ha coinvolto più di 30mila partecipanti, è durato diversi mesi ed è stato suddiviso in diversi cicli di audizioni e workshop. La giornalista della BBC Yasmin Rufo ha intervistato i genitori di alcuni bambini che hanno preso parte alle selezioni per farsi raccontare più nel dettaglio come si è svolto il processo.

Daniela Tasker ha detto di aver convinto suo figlio Marcus a partecipare dopo aver visto un post su Facebook con cui HBO annunciava l’inizio dei casting. Nella prima fase, che si è svolta durante l’estate del 2024, tutti i candidati hanno dovuto inviare due video: nel primo dovevano interpretare un testo assegnato dalla commissione; nell’altro dovevano recitare un monologo liberamente ispirato ai loro hobby.

A questa prova preliminare ne è seguita una seconda in cui ogni partecipante doveva filmarsi mentre interpretava una parte di sceneggiatura tratta da E.T. l’extra-terrestre, il famoso film di fantascienza del 1982 di Steven Spielberg. A ottobre Marcus ha partecipato anche a questa fase, ma dopo l’invio del video non è stato più ricontattato.

– Leggi anche: È stato un anno fiacco per HBO

I genitori di tutti i bambini che hanno superato il secondo turno di audizioni hanno dovuto firmare un contratto che conteneva clausole di riservatezza piuttosto severe: di conseguenza, non possono rivelare pubblicamente alcun dettaglio del processo di casting.

Rufo è però riuscita a intervistare in forma anonima i genitori di un bambino arrivato alle fasi più avanzate, che le ha fornito qualche informazione in più. A partire dalla terza prova, i provini si sono svolti in presenza: i candidati hanno dovuto studiare, imparare a memoria e interpretare la sceneggiatura della nuova serie, e hanno partecipato in più occasioni a laboratori di recitazione diretti dal personale di HBO.

I genitori intervistati da Rufo hanno raccontato che questa fase della selezione è stata particolarmente esaltante, perché hanno potuto farsi un’idea più precisa di come sarà sviluppata la serie e hanno avuto modo di osservare da vicino il lavoro di figure altamente professionali coinvolte nella produzione.

Allo stesso tempo, però, l’avanzare della selezione ha cominciato a generare una certa pressione sui candidati, che nonostante la giovanissima età iniziavano a rendersi conto di quanto un ruolo così importante avrebbe potuto cambiare le loro vite. «Ci siamo accorti del peso enorme che avrebbe gravato su nostro figlio se fosse stato scelto. Era un po’ deluso per non aver ottenuto la parte, ma alla fine penso che abbiamo schivato un proiettile», ha detto uno dei genitori intervistati.

Casper Martin, un altro candidato, si era proposto per interpretare Harry per via della sua somiglianza col personaggio. «Mi sembrava sciocco impedirgli di provarci, ma gli ho detto che quasi sicuramente non avrebbe avuto successo, quindi aveva aspettative realistiche», ha raccontato sua madre Lisa.

Nonostante la giovane età, McLaughlin, Stanton e Stout hanno già maturato una certa esperienza nel mondo della recitazione. Questo dettaglio ha suscitato qualche polemica online, dal momento che HBO aveva aperto i casting anche a esordienti senza un curriculum professionale. Sarah Howlett, che aveva iscritto sua figlia Ella al casting, ha raccontato di aver saputo che i bambini già rappresentati da un agente avrebbero saltato la prima fase di selezione, facendo automaticamente «un passo avanti».

– Leggi anche: Iniziare a recitare come Harry, Ron e Hermione

Secondo i piani, la prima stagione dovrebbe essere girata in estate e uscire nel 2026, anche se non c’è ancora una data precisa. Per ora sulla serie si sa che il noto attore John Lithgow interpreterà Albus Silente, il preside della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts; Janet McTeer sarà invece la professoressa Minerva McGranitt e Paapa Essiedu il professor Severus Piton. Il comico Nick Frost invece è stato scelto per il personaggio del guardiacaccia Rubeus Hagrid.

Ogni stagione della serie sarà ispirata a uno dei sette libri della saga. HBO ha detto che sarà un adattamento fedele dei libri, ma che allo stesso tempo coglierà l’occasione per estenderne i contenuti e approfondire le storie di alcuni personaggi che finora sono rimasti marginali.

Gli eventuali cambiamenti apportati alla storia, comunque, saranno coordinati con la produttrice esecutiva della serie J.K. Rowling, che è anche l’autrice della saga di Harry Potter ed è stata coinvolta nel processo di selezione degli sceneggiatori e del regista.

– Leggi anche: Il ruolo di J. K. Rowling nella campagna che ha portato alla sentenza britannica sulle donne trans