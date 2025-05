I nuovi Harry, Ron e Hermione

Martedì pomeriggio HBO ha diffuso la prima foto dei tre protagonisti della nuova e attesa serie tv sulla saga di Harry Potter. Dominic McLaughlin interpreterà Harry Potter mentre Hermione Granger sarà interpretata da Arabella Stanton e Ron Weasley da Alastair Stout. I provini per la ricerca dei tre giovanissimi attori erano iniziati a settembre dell’anno scorso. Nei celebri film della saga i tre ruoli erano stati interpretati da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint rispettivamente.

Secondo i piani la prima stagione dovrebbe essere girata in estate e uscire nel 2026, anche se non c’è ancora una data precisa. Per ora sulla serie si sa che il noto attore John Lithgow sarà Albus Silente, il preside della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts; Janet McTeer interpreterà la professoressa Minerva McGranitt e Paapa Essiedu il professor Severus Piton. Il comico Nick Frost invece è stato scelto per il personaggio del guardiacaccia Rubeus Hagrid.

