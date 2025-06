Il più grande attacco dell’Ucraina contro le basi aeree russe dall’inizio della guerra

L’intelligence militare ucraina (SBU) ha fatto sapere di aver compiuto un vasto attacco con droni contro diverse basi aeree della Russia, e di aver distrutto più di 40 bombardieri. È il più grande attacco ucraino di questo tipo da quando è iniziata l’invasione russa.

Al momento le autorità russe non hanno fatto commenti. L’SBU ha fatto sapere di aver colpito basi a più di 4mila chilometri di distanza dal confine con l’Ucraina, tra cui una nella regione di Irkutsk, in Siberia, e una nella regione di Murmansk, che si affaccia il Mar di Barents. Tra gli aerei bombardieri che l’Ucraina ha detto di aver distrutto ci sono gli A-50, i Tu-95 e i Tu-22 M3.

L’operazione – chiamata “Ragnatela” – è stata possibile grazie a un complesso sistema logistico. L’Ucraina, secondo quanto raccontato dalle fonti dell’SBU a diversi giornali, avrebbe prima fatto arrivare clandestinamente i droni esplosivi via terra in Russia, e poi li avrebbe nascosti all’interno di alcuni container in grado di essere aperti a distanza, che erano caricati su diversi camion, fatti poi arrivare a loro volta nelle vicinanze delle basi russe. Al momento stabilito, i container sono stati aperti e i droni sono stati fatti partire.

Secondo quanto raccontato da fonti dell’SBU, l’operazione sarebbe stata organizzata da più di un anno, e supervisionata personalmente dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si stima che l’attacco abbia inflitto quasi 2 miliardi di euro di perdite all’aviazione russa.