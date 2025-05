Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Valerio Clari racconta il terremoto più forte della storia, quello del 1960 in Cile; Viola Stefanello parla dello shibari, la pratica erotica giapponese di legare le persone, e di come si sta diffondendo in Italia; e Nadir Manna spiega cos’è successo ai rave party in Italia dopo la dura repressione del governo e delle forze dell’ordine.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Il terremoto più forte della storia cambiò per sempre un pezzo del Cile

Uccise migliaia di persone, distrusse intere città, creò fiumi e nuovi paesaggi, in una zona del paese che da allora ha dovuto reinventarsi

La pratica erotica giapponese di legare le persone sta uscendo dalla nicchia

Negli ultimi anni in Italia l’interesse per lo “shibari” è aumentato, e si sono diffusi corsi ed eventi per impararne le tecniche



Cos’è successo ai rave party in Italia

Per un periodo se ne sono fatti molti meno: ora qualcosa sta cambiando, nonostante la dura repressione del governo e delle forze dell’ordine