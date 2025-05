Le foto di venerdì a Cannes

Venerdì al festival di Cannes sono stati presentati due film in concorso: Jeune Mères dei registi francesi Jean-Pierre e Luc Dardenne e The Mastermind di Kelly Reichardt. Il film di Reichardt era particolarmente atteso, anche perché il protagonista è uno degli attori più apprezzati degli ultimi anni, il britannico Josh O’Connor: racconta di uno spettacolare furto di opere d’arte nell’America rurale dei primi anni Settanta, durante le proteste contro la guerra in Vietnam. Invece il film dei Dardenne, che vinsero la Palma d’oro nel 1999 con Rosetta, è una storia corale che racconta la vita delle ragazze madri a partire da un’inchiesta giornalistica.

Tra i film fuori concorso ha attirato particolare attenzione la commedia poliziesca di Ethan Coen Honey Don’t!, con Margaret Qualley e Aubrey Plaza.

In serata c’è stata anche l’assegnazione del premio Un certain regard, in cui gareggiavano i film italiani Le città di pianura di Francesco Sossai e Testa o croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis: alla fine ha vinto il film drammatico cileno La misteriosa mirada del flamenco di Diego Céspedes, che parla della diffusione dell’HIV in una piccola città mineraria del Cile negli anni Ottanta.