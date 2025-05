La Germania manderà truppe fisse all’estero per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale

La Germania ha inaugurato giovedì il suo primo schieramento permanente di truppe all’estero dalla Seconda guerra mondiale. Nei prossimi anni poco meno di 5.000 soldati tedeschi si trasferiranno in Lituania, con l’intento di contribuire alle difese del paese contro la minaccia russa.

È una svolta importante per la Germania: l’ultima volta che aveva dispiegato truppe all’estero in via permanente era stato durante il regime nazista. Da allora non aveva più avuto un contingente fisso fuori dai propri confini. Ma i tempi sono cambiati, e pochi giorni fa il cancelliere Friedrich Merz, nel suo primo discorso importante al parlamento tedesco, ha detto che la Germania è pronta a costruire «l’esercito convenzionale più forte d’Europa».

Per il suo contingente in Lituania la Germania ha creato una nuova brigata, che si aggiunge alle otto già esistenti nell’esercito tedesco. Si chiamerà Panzerbrigade 45, o Brigata Lituania, e avrà come insegna da un lato un leone rampante (che è il simbolo della più ampia divisione dell’esercito) e dall’altro la torre di Gediminas, che è uno dei simboli di Vilnius.

La brigata diventerà pienamente operativa nel 2027 e sarà stanziata in una nuova base militare in costruzione a Rudninkai, 30 chilometri a sud-est di Vilnius. Sarà composta formalmente da 4.800 soldati e 200 membri civili, ma poiché si tratterà di uno schieramento permanente si stima che si trasferiranno in Lituania anche le famiglie dei soldati, per un totale di 10 mila persone. Sono in costruzione anche asili e scuole, oltre che vari servizi per la vita di tutti i giorni.

La Germania ha una presenza militare in Lituania dal 2017: è a capo di uno dei cosiddetti “battlegroup” multinazionali con cui la NATO ha organizzato la difesa dei paesi dell’est Europa. In pratica, a partire dal 2016/2017, la NATO ha stanziato dei contingenti multinazionali nei tre paesi baltici (Estonia, Lettonia, Lituania), in Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria. Ciascuno di questi contingenti ha un paese che coordina il “battlegroup”, e la Germania guida quello stanziato in Lituania (l’Italia non guida nessun gruppo, ma contribuisce alle truppe in Lettonia).

La caratteristica di questi “battlegroup” è che non sono permanenti, e che i loro membri e la loro leadership ruotano costantemente. Questo per rispettare un accordo stipulato negli anni Novanta tra la NATO e la Russia, che prevedeva che la NATO non avrebbe stanziato truppe permanenti nei paesi membri dell’ex Patto di Varsavia, cioè quelli che un tempo erano schierati con l’Unione Sovietica.

L’invasione russa dell’Ucraina ha però cambiato le cose, e i paesi NATO che si sentono più esposti alla minaccia della Russia hanno cominciato a chiedere di rafforzare le proprie difese. Tra questi i paesi baltici, che confinano direttamente con la Russia.

Dal punto di vista legale, comunque, la creazione di un contingente fisso della Germania in Lituania non avviene nel contesto della NATO, ma nell’ambito di un accordo bilaterale tra i due governi, e su richiesta esplicita della Lituania. Attualmente ci sono circa 150 soldati tedeschi in Lituania, che dovrebbero diventare 500 entro la fine dell’anno, fino ad arrivare a poco meno di 5.000 nel 2027.