Le foto di giovedì a Cannes

I due film in concorso presentati ieri al festival di Cannes sono di registi poco noti: il cinese Bi Gan e l’iraniana Saeed Roustaee, che hanno diretto rispettivamente Resurrection e Zan o bacheh. Tra quelli fuori concorso c’erano invece La venue de l’avenir di Cédric Klapisch e Love on Trial di Koji Fukada. È stato anche il giorno di Testa o croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, con Alessandro Borghi: presentato nella sezione Un certain regard, è il terzo film italiano al festival, dopo Fuori di Mario Martone e Le città di pianura di Francesco Sossai.

Resurrection è un film di fantascienza che racconta di un futuro in cui la maggior parte delle persone ha perso la capacità di sognare. Una donna scopre tuttavia che c’è ancora una creatura in grado di farlo, e cerca di entrare nei suoi sogni per scoprire quali verità nascondono. Zan o Bacheh, ambientato in Iran, racconta invece la storia di una donna di quarant’anni rimasta vedova che cresce da sola i suoi figli, tra cui Aliyar, sospeso da scuola e in seguito coinvolto in un incidente drammatico, e cerca giustizia in un contesto sociale patriarcale che limita i suoi diritti di donna e di madre.