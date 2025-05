L’amministrazione di Donald Trump ha impedito all’università di Harvard di avere studenti stranieri

Giovedì la segretaria per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha comunicato all’università di Harvard di aver revocato la certificazione del programma dell’ateneo per studenti e visitatori stranieri. In questo modo l’amministrazione di Donald Trump impedisce ad Harvard, la più antica università del paese oltre che una delle più prestigiose, di iscrivere studenti stranieri. Quelli già iscritti ora rischiano quindi di doversi trasferire. Sui social Noem accusa Harvard di aver fomentato la violenza e l’antisemitismo all’interno del campus.

Un portavoce dell’università ha definito l’azione del governo statunitense illegale. Secondo quanto riporta il New York Times, che ha dato la notizia, gli studenti internazionali ad Harvard sono circa 6.800, il 27 per cento del totale. Impedire la loro iscrizione significa anche privare l’università di un’importante fonte di finanziamento, visto che la tassa annuale supera i 59mila dollari.

Questa mossa si inserisce in una più vasta campagna dell’amministrazione di Trump contro alcune delle più prestigiose università statunitensi, accusate di non avere contrastato episodi di antisemitismo nei campus durante le proteste degli scorsi mesi contro la guerra nella Striscia di Gaza. A inizio maggio l’amministrazione Trump ha annunciato di avere sospeso tutte le sovvenzioni federali ad Harvard, e ad aprile aveva già sospeso fondi per 2,2 miliardi di dollari, perché Harvard si era opposta alle sue richieste riguardo a modifiche su criteri e programmi didattici. L’università di Harvard ha fatto causa all’amministrazione di Trump, e il New York Times scrive che potrebbe ora farne un’altra.

