L’università di Harvard ha fatto di nuovo causa all’amministrazione Trump, per il blocco delle iscrizioni degli studenti stranieri

Venerdì l’università di Harvard ha avviato una nuova causa legale contro l’amministrazione di Donald Trump, questa volta in risposta alla decisione di impedire all’ateneo di accettare studenti stranieri. È la seconda causa nel giro di poche settimane, dopo quella intentata a fine aprile contro il blocco dei fondi governativi deciso sempre dall’amministrazione Trump, ritenuto una violazione della Costituzione: i finanziamenti erano stati interrotti dopo che l’università si era rifiutata di modificare i propri programmi e i criteri di ammissione.

Lo scontro tra Trump e alcune tra le più prestigiose università statunitensi va avanti da diversi mesi, ma fin dall’inizio Harvard è stata quella che più di tutte si è messa di traverso rispetto alle sue richieste. L’amministrazione Trump, in particolare, ritiene che le università non abbiano fatto abbastanza per contrastare gli episodi di antisemitismo avvenuti negli ultimi mesi, durante le proteste contro la guerra nella Striscia di Gaza. Nella causa di venerdì l’ateneo definisce le ultime decisioni del governo «una chiara ritorsione per la decisione di Harvard di esercitare i diritti stabiliti dal primo emendamento», quello che garantisce la libertà di parola.