Le foto di mercoledì a Cannes

Ieri sono stati presentati tre film in concorso al festival di Cannes: Affeksjonsverdi (Sentimental Value) del regista Joachim Trier, tra i favoriti per la vittoria della Palma d’oro; Romería di Carla Simón e The History of Sound di Oliver Hermanus. In quest’ultimo recitano Paul Mescal (tra i più fotografati di ieri) e Josh O’Connor (che invece era assente), che interpretano la coppia protagonista della storia d’amore raccontata nel film, ambientato ai tempi della Prima guerra mondiale. Una buona fetta di attenzioni sul red carpet è andata al cast di Affeksjonsverdi, con Renate Reinsve (già protagonista nell’ultimo film di Trier La persona peggiore del mondo) e Inga Ibsdotter Lilleaas che interpretano due sorelle il cui padre (Stellan Skarsgård), un famoso regista, torna nelle loro vite dopo la morte della madre. Fa parte del cast anche Elle Fanning, che nel film è una nota attrice che lavora nell’ultimo film del personaggio di Skarsgård.

Romería di Carla Simón è il terzo film presentato in concorso ieri e racconta di una ragazza che cerca di ricostruire la storia dei suoi genitori biologici, morti entrambi a causa dell’AIDS quando lei aveva 6 anni. Fuori concorso sono stati presentati invece The Six Billion Dollar Man, un documentario su Julian Assange diretto da Eugene Jarecki, e Connemara di Alex Lutz; nella categoria Un certain regard è stato invece presentato Le città di pianura del regista italiano Francesco Sossai.