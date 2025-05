Un piccolo aereo è precipitato su un quartiere di San Diego, negli Stati Uniti, dando fuoco a diverse case

Un piccolo aereo è precipitato in un quartiere residenziale di San Diego, in California, negli Stati Uniti. Poteva portare fino a 8 persone, escluso il pilota: non si sa ancora quante ce ne fossero a bordo, ma la polizia ha detto che alcune di loro sono morte. Lo schianto ha dato fuoco a una decina di case e a diverse auto e ha causato l’evacuazione di un centinaio di persone dai quartieri coinvolti. Nessuna delle persone a terra è rimasta ferita gravemente. I vigili del fuoco locali hanno detto che sulla zona si è riversato molto carburante aereo e i detriti si sono sparpagliati su un’ampia area.

Al momento dell’incidente c’era molta nebbia. L’aereo era partito vicino a New York e si era fermato per un’ora a Wichita, in Kansas (negli Stati Uniti centrali); la polizia ha detto che probabilmente era diretto all’aeroporto di San Diego, non lontano dal punto in cui è precipitato.