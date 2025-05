Perché la Sampdoria può ancora sperare di restare in Serie B

Una penalizzazione del Brescia da parte del tribunale federale potrebbe permettere alla Sampdoria, squadra di Genova tra le più importanti in Italia, di rimanere in Serie B. Il 13 maggio, all’ultima giornata di campionato, la Sampdoria era retrocessa per la prima volta nella sua storia in Serie C, la terza e ultima categoria maschile del calcio professionistico in Italia. Il Brescia, invece, si era salvato arrivando 15esimo in classifica a 43 punti, cioè due punti sopra la Sampdoria 18esima.

Ma secondo indagini condotte dalla procura federale (l’organo della FIGC che si occupa, appunto, di indagare gli illeciti sportivi), il Brescia non avrebbe pagato regolarmente le imposte sul reddito (IRPEF) e i contributi previdenziali all’INPS (l’istituto nazionale competente) per i suoi tesserati. Il Brescia ha detto di essere stato truffato da un’altra società, ma se dovesse essere ritenuto colpevole, in base all’articolo 33 del Codice di Giustizia Sportiva, rischierebbe almeno due punti di penalizzazione. Secondo fonti della Gazzetta dello Sport, dopo la chiusura delle indagini la procura federale avrebbe chiesto quattro punti di penalizzazione per il Brescia in questo campionato, due per l’INPS e due per l’IRPEF. Se confermati da un giudice sportivo, questi quattro punti cambierebbero un bel po’ di cose in Serie B.

Se il Brescia subisse anche solo due punti di penalizzazione, la classifica cambierebbe notevolmente. In attesa della decisione del tribunale federale, il 18 maggio la Lega Serie B ha deciso di rinviare a data da destinarsi le partite di andata e di ritorno dei playout, lo spareggio decisivo che si gioca tra la 16esima e la 17esima in classifica per evitare la retrocessione.

Se il Brescia dovesse essere penalizzato di soli due punti, dovrebbe giocare i playout con la Salernitana; il Frosinone, invece, passerebbe dal 16esimo al 15esimo posto e si salverebbe. Se invece al Brescia togliessero tre o quattro punti retrocederebbe automaticamente e sarebbe proprio la Sampdoria a giocare i playout contro la Salernitana.

Un’ulteriore possibilità che permetterebbe alla Sampdoria di restare in Serie B sarebbe l’espansione del campionato oltre le attuali 20 squadre (e quindi il suo ripescaggio per la Serie B), che permetterebbe alla FIGC di evitare una lunga serie di ricorsi e controricorsi. Questa ipotesi secondo diversi esperti sarebbe decisamente meno probabile rispetto a una possibile penalizzazione del Brescia, anche a causa dei costi elevati che comporterebbe per la Lega.

Il playout sembra insomma l’unica opzione realistica per la permanenza della Sampdoria in Serie B, ma non si sa ancora né se lo giocherà né quando, dato che la sentenza per il Brescia arriverà probabilmente tra fine maggio e inizio giugno. Per il Corriere della Sera è probabile che i playout si giochino nella seconda o terza settimana di giugno.

La Sampdoria comunque non ci arriverebbe impreparata. Anche dopo la retrocessione in Serie C infatti la squadra ha insolitamente continuato ad allenarsi e le motivazioni date pubblicamente sono state vaghe e insufficienti: è stato ipotizzato che la società fosse già a conoscenza dell’eventualità di una penalizzazione per il Brescia, anche per il fatto che il suo presidente Matteo Manfredi fa parte del Consiglio direttivo della Serie B. Non ci sono comunque spiegazioni ufficiali né fonti informate che ne abbiano parlato. Dopo la retrocessione la società era stata anche criticata per non aver organizzato conferenze stampa in cui commentare la stagione deludente e rispondere alle domande dei giornalisti.

In ogni caso, se dovesse partecipare ai playout la Sampdoria non avrebbe lo svantaggio di aver iniziato dopo la squadra avversaria la preparazione della partita.