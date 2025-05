Una serie comica sulla decostruzione della mascolinità

Mercoledì esce su Netflix Maschi veri, l’adattamento italiano di Machos Alfa, serie comica spagnola prodotta da Netflix i cui protagonisti, quattro uomini bianchi di mezza età apparentemente uguali a tanti altri, si rivelano accomunati da una mentalità in vari modi maschilista e da una visione piuttosto retrograda delle relazioni di genere, e tentano goffamente di fare i conti con un mondo più femminista e consapevole che non asseconda più le loro aspettative.

Dall’uscita della prima stagione nel 2022 Machos Alfa ha avuto un grande successo di critica e pubblico in Spagna: nel 2024 la seconda stagione rimase al primo posto della classifica delle serie più viste su Netflix per tredici settimane, un periodo sorprendentemente lungo considerando la concorrenza e il rapido ricambio di titoli sulla piattaforma. Il successo si è poi esteso nei paesi latinoamericani di lingua spagnola, come Argentina e Perù. In Italia Netflix l’ha proposta ai suoi utenti soprattutto negli ultimi mesi, e le tre stagioni uscite finora sono state recensite perlopiù positivamente.

Machos Alfa si è inoltre rivelata molto adeguata per essere riproposta all’estero. A gennaio era già stata pubblicata su Netflix Super Mâles, l’adattamento francese della serie, seguita il mese dopo da Roosters, quello nederlandese. Maschi veri è quindi il terzo remake uscito quest’anno, e non sarà l’ultimo: prossimamente uscirà anche Alphamännchen, la versione tedesca.

La trama è infatti piuttosto lineare e facile da adattare, e la storia funziona bene un po’ ovunque perché è incentrata su un tema attuale, universale e che prescinde dal contesto geografico in cui viene ambientata, e cioè il modo spesso riluttante con cui alcuni uomini approcciano le questioni di genere.

I protagonisti della serie spagnola sono Pedro, Raul, Luis e Santi, quattro amici tra i quaranta e i cinquant’anni che, per motivi diversi, stanno vivendo una crisi personale e sentimentale, legata a varie fragilità tipicamente maschili.

Il primo viene licenziato dal canale televisivo per cui lavora a causa di una battuta sessista e finisce a farsi mantenere dalla moglie. Raul invece non riesce ad accettare che la sua compagna voglia avere una “relazione aperta”. Luis è in crisi con la moglie per un calo del desiderio sessuale; infine c’è Santi, che fatica a superare il divorzio dalla moglie Bianca nonostante i continui incoraggiamenti di sua figlia Alex a iniziare una nuova relazione.

Di puntata in puntata la loro consapevolezza sui rispettivi limiti aumenta gradualmente, e decidono addirittura di iscriversi a un corso sulla «decostruzione della mascolinità» per provare a capire quanto gli stereotipi di genere e i modelli tradizionali di maschilità abbiano influenzato le loro vite. Il percorso si rivelerà molto più complicato del previsto.

Le tre stagioni di Machos Alfa uscite finora sono state accolte favorevolmente dal pubblico e da buona parte della critica, che ha apprezzato l’abilità con cui Alberto e Laura Caballero, gli sceneggiatori della serie, hanno costruito una comicità accessibile e convincente attorno a un argomento delicato come la crisi dei modelli di mascolinità tradizionali. I quattro protagonisti non sono infatti uomini deprecabili, estremi o grotteschi, ma persone comuni il cui maschilismo è radicato e culturale, ed emerge nelle piccole vicende che nella serie sono descritte in modo leggero e comico.

Come spesso succede quando si affrontano questi temi comunque Machos Alfa è stata analizzata e commentata minuziosamente dalla critica, che è arrivata a conclusioni anche molto diverse.

Per esempio il giornalista cinematografico Juan Roures ha detto a El País che, nonostante Machos Alfa venga spesso considerata una serie “femminista” e una sagace critica al patriarcato, in realtà non fa altro che ritrarre «quattro uomini convintamente machisti» in un modo tutto sommato «tenero e innocuo», provando a suscitare empatia nel pubblico anche quando compiono azioni discutibili. Al contrario, ha aggiunto Roures, in Machos Alfa i personaggi femminili sembrano «assolutamente insopportabili».

Secondo Roures, nella serie le donne non vengono mai mostrate come vittime di violenza o sopraffazione, e anzi, in molti casi sono loro stesse a esercitare forme di controllo, ricatto emotivo o manipolazione nei confronti degli uomini; questa inversione di ruoli però non viene proposta come una provocazione o una riflessione critica sulla realtà, bensì come una «negazione della violenza sessista», ha scritto Roures.

Secondo il sito di cultura e spettacolo Pajiba uno dei punti di forza della serie sono proprio i personaggi femminili, perché «sono stati rappresentati in modo altrettanto approfondito degli uomini, e i loro bisogni e desideri sono una parte integrante della narrazione».

In tutti gli adattamenti usciti finora la trama degli episodi è rimasta sostanzialmente fedele all’originale, con alcune differenze legate alle ambientazioni (la città di Machos Alfa è Madrid, mentre le controparti francese, nederlandese e italiana si svolgono rispettivamente a Parigi, Amsterdam e Roma), ai nomi e alle professioni dei personaggi e a qualche sviluppo narrativo. Un’altra caratteristica comune a tutte le versioni uscite finora è la scelta di attori piuttosto noti e con un’esperienza consolidata nella serialità televisiva: in Maschi veri i quattro protagonisti sono interpretati da Pietro Sermonti, Francesco Montanari, Maurizio Lastrico e Matteo Martari.

