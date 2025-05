Le foto di sabato a Cannes

Sabato al festival del cinema di Cannes è stato presentato il film Die, my love, con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson come protagonisti: è un adattamento dell’omonimo romanzo della scrittrice argentina Ariana Harwicz ed è stato diretto dalla regista scozzese Lynne Ramsay. Gli altri film in concorso presentati in giornata sono stati Renoir, della regista giapponese Hayakawa Chie, e Nouvelle vague del regista americano Richard Linklater.