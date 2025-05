Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d’Italia

Il tennista italiano Jannik Sinner andrà in finale agli Internazionali di Roma, il più importante torneo italiano, dopo aver battuto in semifinale lo statunitense Tommy Paul. La partita era iniziata molto male per Sinner, che aveva perso nettamente il primo set 6-1, per poi recuperare altrettanto nettamente nel secondo set, finito 6-0, e nel terzo, 6-3.

È la prima volta che Sinner arriva in finale agli Internazionali, che sono un torneo della categoria Masters 1000 (la più importante dopo i quattro tornei del Grande Slam). La finale sarà domenica, quando giocherà contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Anche nella finale del torneo femminile c’è un’italiana, Jasmine Paolini, che giocherà sabato.

Sinner è il tennista al primo posto della classifica mondiale e questo è il suo primo torneo dopo tre mesi di squalifica pattuiti con la WADA, l’agenzia mondiale antidoping: era stato squalificato per essere risultato positivo a una sostanza vietata, nonostante la stessa WADA avesse riconosciuto che la sua positività era dovuta a una contaminazione che non dipendeva da lui, e che la piccolissima quantità rilevata nel suo corpo non poteva in alcun modo migliorare le prestazioni sportive.