Trump ha detto che vuole riaprire Alcatraz

Domenica sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di voler riaprire Alcatraz, la celebre prigione situata su una piccola isola nella baia di San Francisco, in California, chiusa nel 1963. Ha detto che una volta riaperta e ingrandita, la prigione dovrebbe contenere persone immigrate negli Stati Uniti in attesa di essere espulse e considerate particolarmente pericolose. Va però detto che quella di Trump non è una proposta seria, e la riapertura di Alcatraz è di fatto impossibile perché la prigione andrebbe abbattuta e ricostruita, con costi altissimi.

Alcatraz è la prigione più famosa al mondo, resa nota dalle sue dure condizioni, il fatto che fosse praticamente inviolabile e i numerosi tentativi di fuga: fu costruita come un carcere di massima sicurezza per detenuti ritenuti problematici e rimase aperta solo 29 anni, tra il 1934 e il 1963. Oggi è un museo di proprietà dell’ente parchi federale, visitato da oltre un milione di persone ogni anno.

Rendere Alcatraz nuovamente funzionante necessiterebbe di un investimento enorme e ingiustificato rispetto alle poche persone che riuscirebbe poi a contenere. Già nel 1963 fu chiusa proprio perché i suoi costi di gestione e manutenzione erano altissimi: alla fine degli anni Cinquanta si spendevano 10 dollari al giorno per prigioniero, contro i 3 dollari di media per gli altri penitenziari federali. A gennaio aveva fatto una simile proposta riguardo alla base militare di Guantanamo, sull’isola di Cuba, in cui sono ancora presenti 15 detenuti e 800 persone tra soldati e personale civile.

La proposta su Alcatraz è stata presentata al termine di un fine settimana in cui Trump ha fatto di tutto affinché non si parlasse dei pessimi dati sull’economia statunitense, che nel primo trimestre del 2025 hanno registrato il primo calo del Prodotto Interno Lordo degli ultimi cinque anni. Ha per esempio pubblicato delle immagini create con l’intelligenza artificiale che lo ritraevano vestito da papa e poi come un personaggio di Star Wars, e ha fatto una serie di dichiarazioni molto commentate, fra cui quella in cui ha detto di non sapere se è tenuto a proteggere la Costituzione.