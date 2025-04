Cosa sappiamo della coppia uccisa a Volvera, in provincia di Torino

Giovedì sera un uomo di 34 anni, Andrea Longo, ha aggredito e ucciso con un coltello una coppia di vicini, Simone Sorrentino, di 24 anni, e Chiara Spatola, di 29, e poi si è ucciso. È successo a Volvera, un comune di 8mila abitanti in provincia di Torino.

Secondo le testimonianze di conoscenti raccolte dalla Stampa e dal Corriere della Sera di Torino, Longo provava un interesse sentimentale nei confronti di Spatola e la infastidiva, ragione per cui la coppia aveva in programma di trasferirsi in un altro comune, Rivalta Torinese. L’uomo avrebbe sofferto di problemi di salute mentale e nel tardo pomeriggio di giovedì aveva chiamato un’ambulanza perché faticava a respirare: i soccorritori hanno riscontrato una crisi di ansia e dopo averlo assistito se ne sono andati. Meno di due ore dopo c’è stata l’aggressione, ricostruisce il Corriere Torino.

I corpi della coppia e di Longo sono stati trovati nel cortile del condominio dove abitavano tutti e tre. All’arrivo dei soccorsi Longo era ancora vivo, ma è morto poco dopo.

Sorrentino e Spatola avevano una relazione da meno di un anno e convivevano da poco. La madre di Spatola ha raccontato alla Stampa che la figlia «aveva chiesto a Simone di andare a vivere da lei da quando si era trasferito questo nuovo vicino di casa, che le andava sempre a bussare». Longo, originario di Saronno, in provincia di Varese, viveva a Volvera da pochi mesi.

***

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 9 alle 24.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.