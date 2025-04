In un liceo di Nantes, in Francia, uno studente è stato accoltellato ed è morto: il presunto aggressore è stato arrestato

Giovedì verso le 12:30 alcuni studenti sono stati accoltellati in un liceo di Nantes, nell’ovest della Francia: un ragazzo è stato ucciso e altri tre studenti sono stati feriti. Uno sarebbe in gravi condizioni. L’aggressore sarebbe uno studente del liceo di 16 anni: è stato bloccato dagli insegnanti e poi arrestato dalle forze dell’ordine. Non è chiaro per ora il motivo dell’aggressione.

Da quanto è stato ricostruito finora, l’aggressore sarebbe entrato in due aule durante la pausa pranzo e avrebbe aggredito i compagni di scuola. Nel primo pomeriggio la direzione del liceo ha fatto uscire dall’istituto tutti gli studenti.