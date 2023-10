Una persona è stata uccisa e due sono state gravemente ferite in un accoltellamento in una scuola di Arras, in Francia

Venerdì mattina un uomo ha accoltellato tre persone in una scuola di Arras, una città che si trova una cinquantina di chilometri a sud di Lille, nel nord della Francia: una fonte della polizia citata dall’agenzia di stampa AFP ha detto che un insegnante è stato ucciso mentre altre due persone sono state ferite, tra cui una – un agente di polizia – in maniera grave. Il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin ha scritto su X (Twitter) che la persona sospettata di aver compiuto l’aggressione è stata arrestata. Nessuno studente è rimasto ferito.

Al momento non si conoscono le motivazioni dell’attacco. Nel frattempo è stato arrestato anche il fratello del presunto aggressore, che stando a quello che scrivono i media francesi ha vent’anni, è un ex alunno della scuola di origine cecena ed era già noto alle forze dell’ordine per potenziali minacce alla sicurezza pubblica. Non è chiaro se anche il fratello, di diciassette anni, stesse partecipando all’aggressione. Il presidente francese Emmanuel Macron e il ministro dell’Istruzione Gabriel Attal hanno fatto sapere che nel pomeriggio faranno visita alla scuola.