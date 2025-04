La giornata in Vaticano, con le foto

Martedì il corpo di papa Francesco è stato portato da Santa Marta, la residenza in Vaticano dove viveva, alla basilica di San Pietro. C’è stata una breve processione con cui la bara è stata condotta all’interno della chiesa e una messa presieduta dal cardinale camerlengo Kevin Farrell, poi intorno alle 11 i fedeli sono potuti entrare a visitare il corpo del papa per omaggiarlo. In questa raccolta potete trovare una selezione di belle fotografie, per farvi un’idea di che giornata è stata in Vaticano: la folla in piazza San Pietro, parecchie suore e le guardie svizzere in posizione, a fianco dei prelati che scortano la bara.