Lo chiamiamo covidcore?

Siamo da qualche parte nella primavera 2020. Siamo chiusi in casa da un po’. I giorni sono abbastanza simili uno all’altro, e io sono uno di quelli fortunati – ho il permesso di lavorare in presenza e andare in ufficio tutti i giorni, con gli accorgimenti del caso. Passo le serate a scandagliare video che arrivano in diretta su Instagram e posti del genere.

Chris Simpson, ex cantante/chitarrista dei Mineral (un mitico gruppo emocore degli anni ’90) e in procinto di esordire da solista a nome Mountain Time, suona qualche pezzo dalla sua cameretta con una chitarra acustica. Accoglie anche qualche richiesta da quelli che stanno guardando, dall’altra parte dello schermo. Oggi tocca a Slower, una delle canzoni più commoventi della sua band. Racconta la storia della canzone, a quanto pare la prima in cui i Mineral avevano iniziato a diventare la band che erano diventati. Il video lo riprende dal basso, probabilmente in giardino.

Per una persona che aveva ascoltato emocore per anni era una cosa che poteva commuovere fino alle lacrime, ma forse se qualcuno lo sentisse per la prima volta non ci troverebbe nulla di interessante. Era uno delle decine di migliaia di video che stavano girando, in diretta o in differita, sui canali social di tutto il mondo. Scacciavamo l’incertezza di un periodo difficile, una canzone alla volta; e forse c’era un briciolo di mitomania nel farsi guardare e ascoltare così, ma in fondo stavamo tutti facendo la nostra parte per sollevare un po’ l’umore, in attesa di tempi migliori.

Le caratteristiche generali di questi video definivano una nuova estetica: casalinga, approssimativa e gratuita, per le due o tre persone che avevano voglia di ascoltarla. L’impatto totale di tutta questa roba sulla cultura contemporanea era difficile da calcolare, ma sicuramente imponente. A me sembra la forma più pura e identificabile di una rivoluzione musicale che stava coinvolgendo artisti e pubblico a ogni livello percettivo, e di cui presto avremmo conosciuto le implicazioni mainstream: le dirette televisive dal soggiorno di casa delle popstar, gli eventi in streaming esclusivo a pagamento e tutto quello che ci finiva in mezzo. Nessuno ha ancora voluto prendersi il disturbo di dare un nome a questo fenomeno di massa. Io personalmente lo chiamo covidcore, nome con cui identifico qualunque forma musicale che esiste per via della pandemia di Covid-19.

Il covidcore esiste in due principali tipologie. Da una parte c’è il covidcore formale: musica che a prescindere dai contenuti lirici e artistici è realizzata con i mezzi che l’epoca concedeva. Registrazioni eseguite in ‘studi’ improvvisati tra le mura di casa, con le strumentazioni e le attrezzature che erano a disposizione, cercando di massimizzare la loro efficacia. Dall’altra c’è il covidcore concettuale: musica che, a prescindere da come è stata realizzata, riflette lo stato di isolamento di chi l’ha incisa. In questa categoria sono compresi tanto i dischi realizzati all’epoca ma in studi professionali, quanto i dischi realizzati in seguito.

Il più celebre disco covidcore, e probabilmente il manifesto mainstream del genere, è Folklore di Taylor Swift. È un album che appartiene in fondo a entrambe le tipologie covidcore. Swift si trova a lavorare al disco all’indomani dell’annullamento del tour di Lover, disco uscito nel 2019. Coinvolge nella realizzazione delle canzoni il produttore Jack Antonoff, suo abituale collaboratore, e una new entry piuttosto inattesa per il bacino della cantante: Aaron Dessner, chitarrista dei National, di cui ha mutuato la routine compositiva (i National vivono sparsi in giro per il mondo e lavorano alle canzoni scambiandosi i file in remoto). Per ovviare alla chiusura degli studi di registrazione, Swift ne costruisce uno in casa; da lì arrivano le tracce base, che vengono inviate ad Antonoff a New York. L’album che esce dalle session viene pubblicato a sorpresa nel luglio del 2020, viene osannato dalla critica e genera perfino un album-sorella, Evermore, pubblicato cinque mesi dopo.

– Leggi anche: Come è arrivata Taylor Swift ad avere tutto questo successo

Intorno a Folklore e Evermore fiorisce una selva di album che scavano sul concetto in maniere diverse, come

how i’m feeling now di Charli xcx

Idiot Prayer di Nick Cave

Live on KEXP di Metz

Microphones in 2020 dei Microphones

Etc

Etc

Etc.

L’estetica del covidcore è contraddittoria. L’approccio alle registrazioni domestiche ha molto a che fare con il lo-fi, ma quelle registrazioni sono perlopiù fatte con strumenti di cattura audio-video all’avanguardia, e la capillarità della distribuzione di quei pezzi di informazione sarebbe stata impensabile anche solo dieci anni prima. L’evoluzione delle tecniche di registrazione casalinga (software precaricati sui computer, microfoni disponibili a due lire su Amazon) ha abbassato la soglia d’ingresso del do it yourself, e la possibilità di pubblicare musica in tempo reale senza dover sottostare alle logiche dei formati fisici ha generato una furia distributiva ai limiti della psicosi.

Chiunque voglia pubblicare musica ha la possibilità di farlo, e il covidcore è soprattutto la somma collettiva di tante piccole esperienze individuali di autopubblicazione di accettabile quantità media. Questo ha fatto anche sì che il covidcore generasse un gemello malvagio e bombastico – chiunque avesse la possibilità di distinguersi tramite un cospicuo dispiego di mezzi è stato incentivato a farlo, e il risultato sono esperienze audiovisive di profilo altissimo: streaming “esclusivi” su portali costruiti ad hoc, concerti di Travis Scott su Fortnite e cose simili. La natura bombastica del covidcore mainstream ha spinto a sua volta i piccoli a investire su una cesura estetica e, quindi, su dischi di tastiera-e-voce catturati alla bell’e meglio che scavano dimensioni minuscole e ultraprivate, ai limiti della misantropia. Le inquadrature sghembe dei musicisti e gli screenshot della quotidianità diventano lo standard realizzativo per alcune copertine di dischi (how i’m feeling now, Piano Salt, Microphones in 2020, etc etc etc).

Andrebbe spiegato, ed è difficile farlo, come sia possibile che il covidcore non abbia avuto un’impronta di lungo periodo sulla cultura. Non ci sono, per esempio, singoloni pop che viene automatico associare alla vita in isolamento. Lo stesso Folklore, per quanto osannato e riverito ancora oggi, non è necessariamente più osannato e riverito di altri dischi di Taylor Swift. È una cosa bizzarra se consideriamo che tra le ragioni d’essere del pop c’è quello di musicare esperienze comuni, e l’isolamento da pandemia è stata forse l’esperienza più ‘comune’ all’Occidente degli ultimi 25 anni.

All’inizio ho parlato di “rivoluzione musicale”, anche per questo: mi sembra che il covidcore abbia sovvertito le regole e rivoltato lo status quo al punto da rendere necessario un processo di restaurazione, uguale e opposto. Oggi è raro considerare l’epoca del covidcore parte del continuum musicale contemporaneo, come del resto si tende a non considerare il lockdown un vero e proprio periodo della nostra storia. Il processo generale di rimozione della pandemia, in ogni aspetto mediatico e narrativo, ha richiesto la cancellazione del ritratto umano che le contingenze di quei giorni avevano dipinto. E quindi, forse, è inevitabile che non si accetti il covidcore all’interno della “musica popolare”, cioè della “musica del popolo”, in quanto colonna sonora di una serie di esperienze collettive.

Quando gli appartenenti alla mia generazione ascoltano 50 Special dei Lunapop o Today degli Smashing Pumpkins, le associano naturalmente a periodi delle loro biografie che avevano quelle canzoni come sottofondo: feste private, occupazioni, marce politiche, concertoni estivi, notti prima degli esami. L’isolamento da pandemia ha coinvolto il mondo intero, ma come una serie di individualità, e nessuna di quelle individualità sembra essere interessata a raccontarsi all’interno di un movimento collettivo.