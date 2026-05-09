Nati dallo stesso donatore
«Nel 2023 ho incontrato a Parigi un ragazzo e una ragazza. Avevo scoperto della loro esistenza grazie a un test del DNA acquistato online. Nonostante i risultati era chiaro che il nostro rapporto non era, e non sarebbe mai stato, quello di tre fratelli»
Questa lunga tavola nasce da un articolo della stessa autrice intitolato Io e le mie madri pubblicato sul Post il 15 ottobre 2025.
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