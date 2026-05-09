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Storie/Idee
Sabato 9 maggio 2026

Nati dallo stesso donatore

«Nel 2023 ho incontrato a Parigi un ragazzo e una ragazza. Avevo scoperto della loro esistenza grazie a un test del DNA acquistato online. Nonostante i risultati era chiaro che il nostro rapporto non era, e non sarebbe mai stato, quello di tre fratelli»

di Rita Nadir Nicotra
Rita Nadir Nicotra
Rita Nadir Nicotra

È nata nel 2002, ha due mamme e sta per laurearsi in Graphic Design. Si interessa di temi sociali e ambientali, le piace scrivere, viaggiare e fotografare. Prima o poi capirà come unire tutti i pezzi, intanto cerca di usarli tutti per raccontare storie, a partire dalla sua.

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Questa lunga tavola nasce da un articolo della stessa autrice intitolato Io e le mie madri pubblicato sul Post il 15 ottobre 2025.

– Ascolta il podcast: Generazione – Come nascono gli esseri umani

– Leggi anche: Io e le mie madri di Rita Nadir Nicotra

– Leggi anche: L’adozione, la fecondazione assistita e io di Camilla Allegrucci

– Leggi anche: La gestazione per noi di Matteo Uslenghi

Tag: fecondazione artificiale-fecondazione assistita-fecondazione eterologa-pma

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