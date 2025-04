I posti più assurdi colpiti dai dazi di Trump

Tra gli oltre 100 paesi colpiti dai dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ci sono anche alcune piccole isole australiane quasi o del tutto disabitate. Non è chiaro se siano state inserite nella lista per un calcolo consapevole oppure soltanto in modo automatico, semplicemente perché fanno parte dei territori esterni dell’Australia (che rientra tra i paesi a cui l’amministrazione Trump ha imposto dazi del 10 per cento). La cosa però è risultata parecchio strana, sia agli occhi di chi amministra quei posti (dove un’amministrazione locale c’è), sia del primo ministro australiano Anthony Albanese, che ha commentato: «Nessun posto sulla Terra è salvo».

Tra questi territori ci sono per esempio l’isola Heard e le isole McDonald, dove i dazi sulle esportazioni negli Stati Uniti saranno del 10 per cento. Sono due isole vulcaniche disabitate, tra i posti più remoti sulla Terra. Si trovano nell’oceano Antartico e distano più di 4mila chilometri dalla città di Perth, sulla costa occidentale australiana. Per raggiungerle ci vogliono dieci giorni di navigazione, variabili in base alle condizioni meteo. Non ci abita nessuno e sono visitate soltanto saltuariamente a scopi di ricerca scientifica, sopratutto per via della loro fauna: l’animale più diffuso è il pinguino saltarocce orientale. Ovviamente sull’isola non esistono attività economiche, e quindi nemmeno esportazioni.

Trump ha imposto dazi anche all’isola di Norfolk, che fa sempre parte dei territori esterni australiani. Si trova nell’oceano Pacifico, circa 1500 chilometri a est di Byron Bay, sulla costa orientale dell’Australia. A Norfolk abitano delle persone, anche se molto poche: ha una popolazione di circa 2mila abitanti, a cui l’amministrazione Trump ha imposto dazi del 29 per cento. Anche in questo caso non sono chiari i motivi dei dazi, né perché siano addirittura maggiori di quelli dell’Australia. Secondo l’amministratore locale dell’isola, George Plant «non ci sono esportazioni note dall’isola di Norfolk Island verso gli Stati Uniti e non ci sono dazi o barriere commerciali di altro tipo sulle merci in arrivo all’isola di Norfolk». Anche se ci fossero, è difficile pensare che possano competere con un’economia delle dimensioni degli Stati Uniti.

Un altro posto bizzarro a cui sono stati imposti i dazi statunitensi è il Territorio britannico dell’oceano Indiano, che fa parte dei territori britannici d’oltremare e si trova tra la Tanzania e l’Indonesia. Sono sei atolli dove gli unici abitanti sono praticamente solo i militari britannici e statunitensi stanziati nella base militare congiunta sull’isola Diego Garcia (la più grande dell’arcipelago delle isole Chagos, con una superficie di 30 chilometri quadrati). I dazi qui saranno del 10 per cento.