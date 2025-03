Il Sundance Film Festival si sposta

Dal 2027 il Sundance Film Festival, il più importante festival statunitense di cinema indipendente, si terrà a Boulder, in Colorado: lo ha annunciato giovedì il comitato organizzatore dell’evento. Dal 1981 il festival veniva organizzato a Park City, nello Utah, una località sciistica di lusso (ma le prime tre edizioni si erano tenute nella vicina Salt Lake City, la capitale dello stato).

Da aprile, quando gli organizzatori avevano annunciato di aver avviato le procedure per trovare una nuova sede, più di 100 città statunitensi avevano presentato la propria candidatura per ospitare il Festival, incentivate anche dal grosso indotto che un evento di questo tipo è in grado di generare.

Il comitato organizzatore ne aveva infine selezionate 13, scegliendole soprattutto in base a servizi (aeroporti, hotel) e requisiti logistici (la disponibilità di cinema e teatri abbastanza grandi). Dopo un’ulteriore scrematura, il comitato aveva scelto 6 finaliste, visitandole in più occasioni per valutarle: Atlanta (Georgia), Cincinnati (Ohio), Louisville (Kentucky), Salt Lake City, Santa Fe (Nuovo Messico) e la stessa Boulder, che alla fine ha avuto la meglio.

Eugene Hernandez, il direttore del festival, ha detto che la scelta di Boulder è stata dovuta al fatto che è una città attenta alla tecnologia e demograficamente giovane, dato che è la sede della University of Colorado at Boulder. Ebs Burnough, presidente del Sundance Institute, ha aggiunto che Boulder consentirà di mantenere lo spirito originale del Sundance e a non stravolgere troppo le abitudini dei frequentatori abituali dell’evento: è infatti una cittadina di montagna in cui ci si sposta abbastanza facilmente, proprio come Park City.

Il festival concentrerà le proprie attività nel centro della città, nei teatri e locali nelle vicinanze e nel Pearl Street Mall, una via del centro con molti ristoranti e bar. Per Boulder il Sundance sarà un’importante opportunità economica: l’anno scorso il festival aveva fatto incassare allo stato dello Utah più di 130 milioni di dollari.

– Leggi anche: Com’è fatto il circuito dei festival di cinema