In varie zone della provincia di Bologna è stata diffusa un’allerta rossa per la pioggia

La Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa in alcune zone dell’Emilia-Romagna a causa delle piogge previste per venerdì 14 marzo. L’allerta riguarda sia il rischio idraulico (che comprende, ad esempio, eventuali allagamenti e alluvioni), che quello idrogeologico (frane, crolli, colate di fango, ecc.) e interessa varie zone della provincia di Bologna.

A Bologna il sindaco ha ordinato in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole per venerdì, e ha anche emanato un’ordinanza di evacuazione dei piani interrati, seminterrati e piani terra degli edifici dei quartieri Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena. Sempre per venerdì è stata diffusa un’allerta arancione in altre zone dell’Emilia-Romagna e della Toscana. A Firenze per precauzione saranno chiuse tutte le scuole, oltre a parchi pubblici e cantieri.

L’allerta rossa è il massimo livello di criticità e indica situazioni meteorologiche estreme che possono provocare gravi danni a persone o cose, come la possibilità che le piogge causino frane, crolli, o colate di fango; quella arancione indica piogge intense e molto abbondanti, con possibili danni, mentre quella gialla avvisa di fenomeni pericolosi solo a livello locale.

