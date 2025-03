L’ex presidente filippino Rodrigo Duterte è stato arrestato

L’ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte è stato arrestato a Manila dopo che la Corte penale internazionale aveva emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti: è accusato di crimini contro l’umanità e violazione dei diritti umani, per via delle sue politiche molto dure sul contrasto alla diffusione della droga.

Duterte ha 79 anni ed è stato presidente delle Filippine per sei anni, tra il 2016 e il 2022. Durante il suo mandato promosse una durissima politica di “guerra alla droga”, in cui almeno 6mila persone sospettate di spaccio o tossicodipendenza vennero uccise in una serie di discusse operazioni della polizia. È un bilancio ritenuto comunque sottostimato, e Duterte è stato accusato anche di aver fatto compiere diverse uccisioni extragiudiziali su cui non ci sono dati precisi.

Le azioni di Duterte, estesamente criticate da organizzazioni per i diritti umani filippine ed estere, sono diventate anche oggetto di un’indagine della Corte penale internazionale. Nel 2019 Duterte ritirò le Filippine dalla Corte, ma i procuratori hanno sostenuto di avere ancora giurisdizione sui crimini in questione, in quanto commessi in un periodo precedente.

La Corte penale internazionale è il principale tribunale per crimini di guerra e contro l’umanità, e ha sede all’Aia, nei Paesi Bassi. La Corte non ha una propria forza di polizia e fa affidamento sui singoli stati per arrestare le persone sottoposte a mandato di arresto. Duterte è stato arrestato dalla polizia filippina all’aeroporto di Manila, dove era appena sbarcato di ritorno da un viaggio a Hong Kong.