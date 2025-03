L’artista argentino che costruisce le motoseghe di Milei e Musk

Alcune delle motoseghe del presidente argentino Javier Milei e quella che Milei stesso ha regalato al miliardario Elon Musk sono state costruite dalla stessa persona: un uomo di Buenos Aires che si chiama Mariano Di Tella, detto “Tute”, e che costruisce motoseghe personalizzate e decorate.

Di Tella vive a Buenos Aires, ha 45 anni e lavora per un’azienda argentina che produce attrezzature per il giardinaggio, tra cui – appunto – motoseghe. Da anni, come hobby e come forma d’arte, costruisce motoseghe da zero, oppure personalizza le motoseghe della sua azienda con decorazioni e accessori. Per Di Tella le motoseghe personalizzate sono opere d’arte, e sostiene di non farsi mai pagare per costruirne una.

In varie interviste fatte nelle scorse settimane, ha raccontato che l’idea di costruire motoseghe decorate gli sia venuta a 13 anni guardando il film horror Non aprite quella porta, in cui un assassino mascherato uccide le sue vittime con una motosega. «Quando ho visto quel film l’ho adorato. Non per gli omicidi ma per la motosega: grande, spettacolare», ha detto Di Tella a Bloomberg.

Da un paio d’anni la motosega è diventata il simbolo del presidente argentino Milei, che cominciò a brandirla nel 2023 durante la campagna per le elezioni presidenziali, che poi vinse. Per Milei la motosega era il simbolo della necessità di tagliare la burocrazia e la spesa pubblica, ma anche un modo per esprimere aggressività, violenza e mascolinità. Le foto di Milei che brandiva la motosega durante i comizi hanno contribuito a renderlo famoso in tutto il mondo.

Le prime motoseghe di Milei non erano prodotte da Di Tella. Quelle che l’allora candidato presidenziale usava in campagna elettorale erano motoseghe commerciali, a cui a volte venivano apposti degli adesivi per mostrare il nome di Milei o altri slogan elettorali. Milei «usava motoseghe cinesi, buone ma senza identità», ha detto Di Tella a Forbes Argentina. «Quando l’ho visto brandirne una mi sono detto: gli costruirò una motosega, e so che la userà».

Di Tella sostiene di aver votato per Milei nel 2023, ma di non identificarsi con nessun partito politico. È però un appassionato di motoseghe. Ha fondato anni fa il Buenos Aires Chainsaw Club, un gruppo Facebook di appassionati di motoseghe, ha un canale YouTube in cui mostra come personalizzare le proprie motoseghe, ed è diventato l’uomo immagine dell’azienda per cui lavora, che produce appunto motoseghe.

Di Tella costruì per Milei una motosega con varie decorazioni molto vistose, e una lama dorata con incisa la scritta “Las Fuerzas del Cielo”. La portò al palazzo presidenziale argentino (nel frattempo Milei aveva vinto le elezioni) dove la motosega fu presa in consegna da funzionari come dono per il presidente. Evidentemente la motosega arrivò a Milei, che cominciò a mostrarla in numerosi post sui social media.

La motosega di Di Tella appare anche in fotografie ufficiali e sulle prime pagine dei giornali internazionali, per illustrare articoli che parlano di Milei.

Alcuni mesi fa Di Tella ha ricevuto un messaggio da Manuel Adorni, il portavoce di Milei, che gli ha chiesto di costruire una motosega per Elon Musk: è quella che Milei ha donato al miliardario durante il loro incontro di fine febbraio. Di Tella sostiene che Adorni gli abbia scritto ancora, chiedendogli un’altra motosega, questa volta per Donald Trump.

(Di Tella posa con la motosega che Milei ha donato a Musk)