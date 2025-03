Le foto della festa di Vanity Fair, dopo gli Oscar

La festa della rivista Vanity Fair è la più frequentata dagli attori e dalle attrici che erano alla cerimonia gli Oscar poco prima, con i vincitori che si presentano spesso con la statuetta in mano, come nel caso di Zoe Saldaña e Adrien Brody, e solitamente dopo aver fatto un rapido cambio d’abito. Alla festa partecipano anche persone che alla cerimonia degli Oscar non c’erano, come Kim Kardashian, Jeff Bezos e Zoë Kravitz per dirne alcuni. Per il resto sono le solite ipnotiche figurine da guardare in fila, con la persona famosa di turno diligentemente in posa sul segnaposto.