È morta Eleonora Giorgi

È morta a 71 anni Eleonora Giorgi, attrice italiana famosa soprattutto tra gli anni Settanta e Ottanta per numerosi film, tra cui si ricorda soprattutto Borotalco, di Carlo Verdone, per cui nel 1982 vinse un David di Donatello. Più di recente aveva recitato anche in serie tv come I Cesaroni e Don Matteo, e aveva partecipato a diversi programmi tv. Aveva da tempo un tumore al pancreas.

Il suo primo ruolo riconosciuto al cinema fu quello nel 1973 in Storia di una monaca di clausura, con Catherine Spaak, ma aveva già recitato in alcuni film, tra cui Roma di Federico Fellini. Negli anni seguenti si fece apprezzare per la propria versatilità, riuscendo a passare da ruoli drammatici a comici con una certa credibilità. Recitò tra gli altri in Cuore di cane, tratto dall’omonimo romanzo di Michail Bulgakov, e in Inferno di Dario Argento; lavorò con Renato Pozzetto in Mia moglie è una strega e interpretò Oltre la porta di Liliana Cavani. Con Verdone lavorò sia in Borotalco sia in Compagni di scuola, del 1988.

Dagli anni Novanta si era dedicata perlopiù alla televisione, partecipando agli sceneggiati Morte di una strega, Lo zio d’America e I Cesaroni. Nel 2003 diresse il film Uomini & donne, amori & bugie e nel 2009 L’ultima estate, alternando il lavoro da regista a quello di attrice in alcuni spettacoli teatrali. Negli ultimi dieci anni era tornata anche a lavorare in radio, dove aveva già fatto esperienze tra gli anni Settanta e Ottanta, conducendo Effetto Notte con Riccardo Pandolfi; più di recente aveva partecipato al programma Ballando con le stelle e al Grande Fratello VIP.

Tra il 2016 e il 2017 era tornata anche a recitare al cinema, prima in My Father Jack di Tonino Zangardi e poi in Attesa e Cambiamenti di Sergio Colabona. Il suo ultimo ruolo cinematografico è stato quello nel film La mia famiglia a soqquadro di Max Nardari, nel 2017.

