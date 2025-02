Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Caricamento player

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica: questa settimana Matteo Castellucci parla del prossimo probabile cancelliere tedesco; Valerio Clari spiega la serietà dell’economia dei safari; Luca Misculin fa chiarezza sulla “remigrazione”; Antonio Russo si chiede se dobbiamo rivolgerci agli altri in modo più formale; e Susanna Baggio racconta cos’ha visto a Seborga, un posto che si crede un principato.

Friedrich Merz, alla fine

Il probabile prossimo cancelliere tedesco fu ostracizzato per molti anni nella CDU, per la sua rivalità con Angela Merkel: ora sembra arrivato il suo momento

L’economia dei safari è una cosa seria

Per alcuni stati africani vale il 10 per cento del PIL, ma il modello attuale ha parecchi problemi, fra cui la distribuzione della ricchezza e il rischio di diventare elitario

Cos’è esattamente questa “remigrazione”

Indica un’ideologia di estrema destra che sta diventando popolare un po’ in tutta Europa, e ora qualcuno ha iniziato a usarla anche in Italia

Dovremmo rivolgerci agli altri in modo più formale?

L’attitudine a darsi del tu e chiamarsi per nome più spesso che in passato non implica che sia sempre appropriato e inoffensivo farlo

La «favola» del principato di Seborga

È un borgo ligure che rivendica una fantomatica indipendenza, ma nonostante una bandiera, un inno e una principessa la legge è quella italiana