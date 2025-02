Israele dice che tra i corpi degli ostaggi morti restituiti da Hamas non c’era Shiri Bibas

L’esercito israeliano ha detto che tra i quattro corpi di ostaggi israeliani morti restituiti giovedì da Hamas non c’era Shiri Bibas, una donna israeliana che insieme ai suoi figli Ariel e Kfir fu rapita dal kibbutz di Nir Oz durante gli attacchi di Hamas in Israele del 7 ottobre del 2023. Gli accordi del cessate il fuoco tra Hamas e Israele, in vigore da circa un mese, prevedevano la restituzione del corpo di Bibas, di quelli dei suoi figli e di quello dell’attivista Oded Lifshitz.

Dopo la consegna delle bare con dentro i corpi l’esercito israeliano ha detto di aver fatto le procedure di identificazione, scoprendo che il corpo di Bibas non c’era. Quelli dei suoi due figli e di Oded Lifshitz sono stati invece identificati. L’esercito israeliano ha detto che il corpo che avrebbe dovuto essere di Bibas non corrisponde nemmeno a un altro degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre e al momento non si sa di chi sia.

L’esercito israeliano ha detto di ritenere questa una violazione degli accordi del cessate il fuoco da parte di Hamas e ha chiesto che il corpo di Bibas venga restituito insieme a tutti gli altri ostaggi vivi e morti ancora presenti nella Striscia di Gaza (si stima che siano una sessantina).

l rapimento di Bibas e dei suoi figli fu ripreso in un video, poi diffuso, in cui si vedeva la donna, all’epoca 32enne, mentre veniva portata via dal kibbutz in cui viveva con in braccio i figli di 4 anni e 9 mesi (Kfir, il più giovane ostaggio rapito da Hamas il 7 ottobre). Il video ebbe un grosso impatto emotivo sulla popolazione israeliana, e da allora le foto di Bibas e dei suoi figli si sono viste spesso alle manifestazioni che chiedevano al governo israeliano di accelerare i negoziati con Hamas per liberare gli ostaggi.

Dopo il riconoscimento dei corpi l’esercito israeliano ha anche detto che i due figli di Bibas sarebbero stati uccisi da membri di Hamas a novembre del 2023 durante la prigionia. Hamas invece aveva detto che Bibas e i due figli erano stati uccisi durante la prigionia da un bombardamento israeliano. Non ci sono abbastanza elementi per verificare nessuna delle due affermazioni.

Il 7 ottobre venne rapito anche il marito di Bibas, Yarden, che durante la prigionia era stato tenuto in un luogo diverso da moglie e figli. Yarden Bibas è stato liberato vivo il 1° febbraio del 2025.