Un aereo della Delta Air Lines si è capovolto durante l’atterraggio all’aeroporto di Toronto, in Canada: ci sono almeno 9 feriti

Un aereo della compagnia americana Delta Air Lines partito da Minneapolis, negli Stati Uniti, si è ribaltato durante l’atterraggio all’aeroporto Pearson di Toronto, in Canada. L’incidente è avvenuto alle 14:45 ora locale (le 20:45 in Italia): secondo le prime ricostruzioni sono rimaste ferite almeno 9 persone, tra cui due in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

La direzione dell’aeroporto ha scritto sui suoi canali social che le 80 persone che erano a bordo sono state tutte recuperate. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il ribaltamento: la Transportation Safety Board of Canada, un’agenzia canadese che si occupa di sicurezza dei trasporti, ha detto che aprirà un’indagine sul caso. Il volo era gestito dalla Endeavor Air, una sussidiaria di Delta Air Lines che si occupa di tratte brevi.