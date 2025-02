Troppe persone vogliono vedere da vicino la lava dell’Etna innevato

Da giorni la spettacolare colata lavica che avanza sul pendio sudoccidentale dell’Etna, in mezzo alla neve, sta attirando centinaia di persone, semplici curiosi oppure escursionisti e fotografi. Domenica però queste persone sono diventate troppe: a Piano Vetore, uno dei punti migliori per osservare l’eruzione da vicino, la circolazione è rimasta bloccata, rendendo impossibile il passaggio anche per i mezzi di soccorso. Il dirigente regionale della Protezione civile, Salvatore Cocina, ha detto che le strette strade di accesso erano intasate da macchine parcheggiate sui bordi in modo «selvaggio», e ha l’ha definita una «situazione di pericolo».

Secondo Cocina domenica circa mille persone sono salite sull’Etna per vedere la lava, scesa fino a 1.900 metri di quota. L’eruzione era cominciata sabato 8 febbraio e si era intensificata nel corso della settimana. La bocca eruttiva si trova a 3.050 metri di altitudine, alla base del cratere Bocca Nuova, e la lava è avanzata nei giorni scorsi per circa quattro chilometri.

Il dipartimento regionale della Protezione civile ha attivato quattro associazioni per assistere la popolazione dei comuni di Belpasso, Ragalna, Nicolosi e Adrano, che si trovano a sud del vulcano, in provincia di Catania. Le squadre sono state incaricate anche di disincentivare gli automobilisti a percorrere le strade già intasate per salire sull’Etna, per evitare di bloccare le vie di fuga e di soccorso. Cocina ha inoltre chiesto la collaborazione di prefettura e comuni: Belpasso, Adrano e Biancavilla hanno già emanato delle ordinanze con cui vietano di avvicinarsi alla lava per una questione di sicurezza. Ai comuni è stato anche chiesto di mandare a Piano Vetore alcune pattuglie della polizia municipale per gestire la circolazione dei mezzi, e un gatto delle nevi per i soccorsi.

Sempre Cocina ha scritto su Facebook che domenica sono state soccorse quattro persone, nessuna delle quali era ferita in modo grave. Nella notte tra domenica e lunedì sono state soccorse altre persone, tra cui una donna che avrebbe avuto un «attacco di panico», che non erano adeguatamente equipaggiate né preparate all’escursione: sono questi visitatori che causano la maggior parte degli incidenti e delle richieste di soccorso, ha osservato Cocina.

Tra domenica e lunedì è caduta parecchia cenere lavica su alcuni centri abitati che si trovano alle pendici del vulcano. Non ci sono comunque stati danni a cose o persone. Nel frattempo l’aeroporto di Catania sta gradualmente riaprendo gli spazi aerei che erano stati chiusi nei giorni scorsi.